Lavoro, McDonald’s assume 120 diplomati: ecco come candidarsi

Opportunità di lavoro con McDonald’s. La grande catena di fast food, presente in Italia con 600 ristoranti dove lavorano oltre 24 mila persone, assumerà 120 addetti con diploma di scuola media superiore in vista di nuove aperture di altri punti.

Le figure ricercate sono addetta alla ristorazione-crew e responsabili dell'accoglienza. I primi dovranno lavorare in cucina nella preparazione dei piatti, i secondi si occuperanno di accogliere i clienti supportandoli nella scelta dei diversi menù. Per questo l'azienda cerca persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente, flessibili, disponibili a lavorare part-time, con ottime doti relazionali.

Le selezioni dei candidati avverranno tramire il McItalia Job Tour, una manifestazione itinerante che fa tappa in diverse città proprio con lo scopo di selezionare il personale. Occorre però in precedenza partecipare alle preselezioni effettuando una registrazione on line sul sito di McDonald's nella sezione "Lavora con noi".

I candidati saranno sottoposti a un test comportamentale e in base a questo parteciperanno i colloqui. Superando tutte le fasi inizierà un percorso di formazione che si concluderà con l'assunzione.

Le candidature devono essere presentate tra il 3 e il 23 novembre 2019.

