Bonus bebè a 440 mila beneficiari, la metà sono secondi figli

Circa un terzo dei beneficiari del bonus bebè riceverà il massimo dell’assegno, 160 euro al mese, perché il nuovo nato arriverà in famiglie con Isee sotto i 7mila euro.

È quanto emerge dai calcoli della relazione tecnica alla legge di Bilancio. I nuovi nati del 2020 vengono indicati in 440mila di cui 140mila in famiglie povere. La metà degli assegni sarà comunque maggiorato del 20% perché andrà a figli dal secondo in poi.

Per quest’anno le giornate di congedo obbligatorio per i neo papà sono state 5, ma dal prossimo anno vengono aumentate a 7.

