Black Friday 2019, sconti nei negozi e su Amazon: ecco i prodotti più desiderati

Inizia a salire la "febbre" degli acquisti per il Black Friday 2019 anche se mancano ancora diversi giorni. Ma la caccia all'affare, che si concretizzerà poi il 29 novembre, è già partita con il monitoraggio e il confronto dei prezzi sull'oggetto dei desideri da acquistare.

Il portale Idealo, che paragona prezzi tra oggetti, ha per esempio rilevato l'interesse degli utenti sui prodotti più popolari. Tra questi spiccano prodotti tecnologici come Play Station e iPhone ma anche scarpe ed elettrodomestici.

Analizzando i dieci prodotti più popolari sul portale italiano di idealo a fine ottobre 2019 è possibile ipotizzare che siano proprio questi articoli, tra gli altri, a suscitare l’attenzione dei consumatori italiani durante il Black Friday 2019. Ecco l'elenco dei dieci prodotti più ricercati: Sony PlayStation 4 Slim, Xiaomi Mi Band 4, FIFA 20, Apple iPhone XR, Apple iPhone 11, Apple Air Pods 2, Saucony Jazz Original Vintage, Dyson Cyclone V11 Absolute, Adidas Stan Smith, Xiaomi Redmi Note 7.

Lo sconto medio che si riesce a spuntare con il Black Friday è del 12,5% con punte anche del 20% su smartwatch, aspirapolvere e obiettivi fotografici, rileva sempre Idealo.

I consumatori si divideranno in questo caso in due categorie: quelli che assalteranno i negozi il venerdì e il lunedì (per i prodotti tecnologici) e quelli che invece smanetteranno sui siti di acquisti on line come Amazon.

Il periodo caldo sarà comunque più esteso perché promozioni, offerte e sconti potranno essere proposti a partire da una settimana prima del Black Friday (e quindi dal 22 novembre) e fino a una settimana dopo (quindi fino al 6 dicembre) diventando l'apice degli acquisti pre-natalizi.

© Riproduzione riservata