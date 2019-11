Reddito di cittadinanza, bonus per aziende che assumono i beneficiari: ecco come averlo

Arriva il bonus per le imprese che decidono di assumere beneficiari del reddito di cittadinanza: entro il 15 novembre l’Inps renderà disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione «SRDC» (Sgravio Reddito di Cittadinanza) che consente alle imprese che assumono titolari di Reddito di avere l’esonero dei contributi previdenziali nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione.

Lo sgravio si avrà per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso (ma comunque per almeno 5 mensilità), per un importo non superiore a 780 euro mensili. Il datore di lavoro interessato ad accedere all’incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata.

L’Inps verificherà che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’Anpal,calcolerà l'ammontare del beneficio e verificherà che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis.

