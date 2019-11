Il Black Friday è alle porte, 15 milioni di italiane pronte a far shopping con un clic

Per anticipare qualche regalo di Natale, concedersi una coccola o un piccolo lusso desiderato e atteso da tanto tempo ormai basta un click e il gioco è fatto: sarà un esercito di quasi 15 milioni di italiane ad approfittare degli sconti dello shopping online in occasione del Black Friday, in calendario il prossimo 29 novembre.

Secondo Qvc, il retailer multimediale dello shopping e dell'intrattenimento, che ha realizzato in collaborazione con Qvc Italia (qvc.it) una nuova ricerca raccogliendo opinioni e percezioni di un campione di donne tra i 18 e i 65 anni (pari a circa 14,7 milioni di persone, residenti su tutto il territorio nazionale, con l'abitudine a connettersi online con regolarità almeno una volta alla settimana), la festa degli acquisti "in offerta speciale", di tradizione statunitense, è ormai diventata una piacevole abitudine anche in casa nostra.

I numeri che emergono dallo studio, realizzato con Human Highway, parlano chiaro: l'83% delle intervistate conosce benissimo il Black Friday, il 61,7% ha già avuto modo in passato di fare acquisti in questa occasione, e una donna su due non vede l'ora che arrivi la data per comprare. La "febbre" da Black Friday inizia già un mese prima, perché, dice la ricerca, il 51,8% del campione (circa 9 milioni di donne) ha già deciso con 4 settimane di anticipo di fare acquisti il 29 novembre.

Al centro dei desideri delle consumatrici ci sono i regali di Natale - troppo ghiotta è l'occasione di comprare usufruendo degli sconti e anche, perché no, di togliersi il pensiero senza fare la fila nei negozi all'ultimo minuto - ma anche la possibilità di fare una follia per gratificarsi (48,8%) o concedersi prodotti che a prezzo pieno magari non comprerebbero (43,1%). Cresce anche la voglia di comprare capi di abbigliamento e/o accessori di moda (il 76% di chi ha intenzione di fare acquisti), mentre il 44% opterà per l'elettronica e il 21,7% per prodotti di bellezza e cosmetica (seguono casa, gioielli, cucina e cibo, giochi, libri e bambini).

Cambia in base all'età l'atteggiamento delle donne intervistate: se le giovani e giovanissime (42,5%) di fatto scelgono il prodotto solo dopo aver visto le offerte, le consumatrici tra i 35 e i 44 anni più attente alle tendenze individuano i prodotti in anticipo per poi finalizzare l'acquisto allo scoccare del Black Friday. Le donne tra i 45 e i 54 anni, meno abituate allo shopping online, si lasciano invece ispirare sul momento dalle varie promozioni.

Quello che è certo è che l'online ormai è un canale di acquisto largamente consolidato (per l'80% di consumatrici tra i 25 e i 54 anni), segno che la popolazione italiana è a proprio agio con le nuove tecnologie. Proprio grazie alla raccolta di dati sempre più specifici, QVC - che, attraverso i canali visibili sul digitale terrestre e tivùsat (canale 32), tivùsat HD (canale 132) su Sky e Sky HD (canale 475), in streaming su qvc.it e sulla pagina ufficiale di Facebook facebook.com/QVCItalia, oggi garantisce 17 ore di diretta giornaliera, sette giorni su sette, 364 giorni all'anno e che insieme al sito di e-commerce è capace di raggiungere 25 milioni di famiglie sul territorio nazionale - confeziona offerte pensate su misura per il suo pubblico. Già pronti infatti altri due appuntamenti imperdibili subito dopo il Black Friday: il Cyber Monday del 2 dicembre, che sarà "crazy" grazie a prodotti in super sconto, e un mare di nuove promozioni con le offerte "Countdown" dal 16 al 19 dicembre.

© Riproduzione riservata