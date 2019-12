Shopping natalizio, in arrivo il "panic Saturday" per i ritardatari del regalo

E’ alle porte il «Panic Saturday», il giorno - il prossimo 21 dicembre - in cui i procrastinatori correranno ai ripari acquistando in una sola sessione di shopping tutti i regali di Natale. L’anno scorso i ritardatari sono stati 130 milioni e per quest’anno ci si aspetta che il dato sia confermato.

E se le cause di questo ritardo cronico negli acquisti natalizi ha molteplici cause, a partire da una disponibilità economica oscillante fino all’indecisione frutto dell’ansia da prestazione, una cosa è certa: lo shopping natalizio è un fenomeno ormai soprattutto online.

Secondo un’indagine della National Retail Federation, il 73% dei consumatori ha dichiarato di voler utilizzare il proprio smartphone, il tablet o altri dispositivi elettronici per effettuare ricerche e comparazioni legate ai regali di Natale.

«Questo non significa necessariamente la fine degli store fisici - dice Anastasia Sfregola, Sales Director per l’Italia di Kooomo, piattaforma tecnologica che aiuta le aziende a vendere online e a internazionalizzare - ma conferma l’importanza per i brand di sviluppare strategie omnichannel che integrino canali tradizionali e canali online».

E prosegue l’esperta: «Omnichannel retail significa: unire tutti i canali, creare una sola esperienza d’acquisto che può cominciare dal punto vendita come dal sito e-commerce, continuare con l’app e concludersi off-line o viceversa. La cosa importante è che il cliente sia sempre al centro di tutto il processo, qualsiasi esso sia, e che ogni dettaglio renda il percorso indimenticabile».

