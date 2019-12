Lavoro e lotta all'evasione fiscale: 800 assunzioni tra Agenzia delle Entrate e Dogane

In arrivo 800 assunzioni in tutto all'Agenzia delle Entrate (500) e alle Dogane (300). Il potenziamento degli organici fa parte del Dl Fisco diventato legge dopo il voto di fiducia in Senato. L'obiettivo è contrastare le frodi sulle accise e sui diritti doganali.

Il governo conta di recuperare almeno 3 miliardi di tasse non pagate, per questo viene rinforzata la caccia agli evasori. Oltre 100 i milioni stanziati dal governo, ripescando risorse stanziate in fondi e accantonamenti non utilizzati, che porteranno all'aumento degli organici.

Secondo quanto previsto, le nuove assunzioni all'Agenzia delle Entrate saranno frutto di concorsi, attraverso i quali saranno selezionati, già dal 1° luglio 2020, i primi 120 tirocinanti che percepiranno per sei mesi un compenso complessivo di 19mila euro lordi.

Al termine del tirocinio i candidati dovranno sostenere un esame finale per l'assunzione a tempo indeterminato. Per l'agenzia delle Dogane dovrebbero essere banditi due diversi concorsi: uno per 200 posti da inquadrare nell’area II, terza fascia retributiva, e uno per 100 funzionari di area III.

