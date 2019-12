A Natale regali last minute per 7 milioni di italiani, budget tra i 100 ed i 300 euro

Sono sette milioni gli italiani che attendono l’ultima settimana per acquistare i regali per se stessi o per gli altri da mettere sotto l’albero. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia peraltro che c'è comunque un 12% di cittadini che quest’anno non farà doni. Per i regali la maggioranza del 52% delle famiglie italiane - sottolinea la Coldiretti - ha fissato quest’anno un budget tra i 100 ed i 300 euro, il 31% sotto i 100 euro, il 14% dai 300 ai mille euro e un fortunato 3% supera i mille euro, tra quelli che rispondono.

A livello generale è da segnalare - afferma la Coldiretti - la preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa. Crescono gli acquisti on line, resistono i tradizionali luoghi di consumo ma un successo - continua la Coldiretti - viene rilevato per i mercatini che per le festività si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura e che garantiscono spesso la possibilità di trovare regali all’ultimo momento, magari a negozi chiusi, ad «originalità garantita» e al giusto prezzo.

Un orientamento che riguarda anche l’alimentazione con la ricerca di prodotti del territorio da acquistare direttamente dal produttore nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica dove spesso - conclude la Coldiretti - si realizzano show cooking degli agrichef per aiutare la riscoperta delle ricette natalizie del passato.

© Riproduzione riservata