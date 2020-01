Avere un figlio costa: 7 mila euro nel primo anno di vita

Avere un figlio costa: il conto di un primogenito, mediamente, arriva a 7.000 euro nel periodo compreso fra gravidanza e primo anno di vita del bambino. Lo rivela un’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research, secondo cui il secondogenito costa il 20,4% in meno di chi lo ha preceduto.

La ricerca rivela inoltre che negli scorsi 36 mesi circa 210.000 famiglie di neo genitori hanno chiesto un prestito per affrontare queste spese.

Le spese ordinarie durante i 9 mesi di gravidanza arrivano in media a 3.411 euro per il primo figlio, ai quali vanno aggiunti 3.577 euro pagati, sempre in media, durante i primi 12 mesi di vita del bebè. Se si considera che nel 2019 meno di 1 famiglia su 3 ha avuto accesso ad un nido pubblico, per il restante 40% dei rispondenti al conto totale va sommata la retta del nido privato (in media 531 euro al mese) o della babysitter (in media 464 euro al mese).

