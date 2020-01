Camere di commercio e Autorità portuale, intesa per rilanciare le crociere nello Stretto

C'è anche “Il Seatrade Cruise Global”, la fiera internazionale del crocierismo in programma a Miami dal prossimo venti aprile, nel percorso di di collaborazione della Camera di Commercio reggina con l'Autorità di sistema portuale dello Stretto e l'Ente camerale di Messina.

Una sinergia a tre che punta sviluppare l'area dello Stretto e favorire sempre più una conurbazione tra le due sponde. «È una opportunità per costruire nuovi ponti di collaborazione - ammette infatti Ninni Tramontana che guida l'ente camerale - . In un recente incontro a Messina con i rispettivi presidenti Mario Paolo Mega e Ivo Blandina, abbiamo gettato le basi per una partecipazione congiunta e costruttiva all'evento fieristico. L'obiettivo è promuovere per la prima volta la destinazione crocieristica dell'“Area dello Stretto” ricca di opportunità escursionistiche offerte dai territori messinese e reggino».

