Ponte sullo Stretto, Furlan "Non sono contraria ma prima le infrastrutture"

«Non sono contraria al Ponte sullo Stretto. Credo tuttavia che debba servire a collegare tutta l'Italia con la Sicilia, dove abbiamo ancora la linea ferroviaria borbonica e dove mancano le autostrade ed è necessario intervenire». Lo ha detto durante il consiglio generale Cisl di Messina nella sede della Città metropolitana il segretario generale Cisl Annamaria Furlan.

«Sulle infrastrutture - ha aggiunto - c'è moltissimo da fare, dobbiamo scegliere delle priorità e dei tempi. Il ponte da solo serve davvero a poco. Abbiamo necessità di mettere a posto le infrastrutture esistenti, spesso assolutamente inadeguate non sempre sicure per la vita dei cittadini e di far partire nuove infrastrutture".

"Tutto questo deve essere fatto contemporaneamente in Sicilia come in tutto il paese, nel Sud di più perché ci sono ritardi infrastrutturali non più giustificabili. Quindi i Comuni, le Regioni per le loro competenze, il governo nazionale sblocchino i fondi delle infrastrutture e aprano finalmente i cantieri», ha concluso Furlan.

