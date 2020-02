Reddito di cittadinanza, Patuelli: "Bene assistenza, ma non ha creato posti di lavoro"

Il reddito di cittadinanza «ha funzionato sulla prima parte, quella dell’assistenza ma non ha funzionato per niente sull'avviamento al lavoro». Lo afferma il presidente dell’Abi Antonio Patuelli secondo cui «senza mettere in discussione le garanzie sociali per chi ne ha diritto, la questione è oggi iniziare una fase diversa della legislatura che non tolga le garanzie ma che incentivi l’unico fattore che produce posti di lavoro: lo sviluppo». «Con le invettive - conclude - non si creano posti. Bisogna passare dalle invettive alla ridefinizione di obiettivi positivi e costruttivi».

«Sapevamo che il sistema voleva cancellare le nostre leggi ma allora c'è una sola risposta: il popolo italiano, che deve manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione che inizia con questo atto di vitalizi. Io il 15 febbraio sarò con voi». Lo dice il ministro degli Esteri ed ex leader del M5S Luigi Di Maio in una diretta Fb.

«Abbiamo fatto la prescrizione e vogliono cancellarla, abbiamo fatto il reddito di cittadinanza e vogliono un referendum per toglierlo», attacca. «Questa è una stagione in cui stiamo vedendo un comportamento da parte delle forze politiche che è veramente indescrivibile. Abbiamo fatto i vitalizi e loro se li vogliono riprendere, abbiamo fatto la prescrizione, che è legge dello Stato, e adesso la stanno provando a mettere in discussione per cancellarla. C'è chi sta lanciando un referendum contro il reddito di cittadinanza per metterli chissà in quale privilegio», spiega Di Maio tornando a parlare di politica interna dopo il lungo silenzio post-dimissioni.

«Allora il popolo deve scendere pacificamente in piazza per manifestare contro questo osceno atto di restaurazione. Vedrete vorranno cancellare man mano tutte le leggi che abbiamo fatto», aggiunge il ministro, che osserva: «Voi vi dovete chiedere: in quel momento preciso della storia in cui alcune parti politiche si stanno prendendo i vitalizi io voglio stare in piazza con il popolo o a casa facendo finta che non sia così?».

© Riproduzione riservata