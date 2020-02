Bankitalia, Visco: "Servono politiche che guardino oltre il bilancio pubblico"

"Le autorità di controllo devono favorire e accompagnare l’adattamento del sistema finanziario al nuovo contesto economico e regolamentare, ai cambiamenti tecnologici e climatici". A dirlo, al congresso di Assiom Forex, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.

"In Europa va completata l'Unione bancaria, prevedendo innanzitutto strumenti adeguati per la gestione ordinata delle crisi di tutti gli intermediari; va anche definito un percorso per l’introduzione di un sistema genuinamente comune di assicurazione dei depositi; vanno evitate iniziative che possano risultare procicliche o mettere a rischio la stabilità finanziaria. In Italia gli intermediari devono procedere con decisione nell’adeguamento degli assetti di governance, delle dotazioni tecnologiche, dei modelli attività".

"Ma nè gli intermediari nè le banche centrali - ragiona Visco- possono da soli creare la crescita. Per raggiungere un sentiero di espansione stabile più elevato servono politiche economiche che guardino oltre l’orizzonte annuale del bilancio pubblico. Il ritorno a una crescita duratura va perseguito rispettando le compatibilità ambientali, finanziarie e sociali".

