Rc auto familiare, il Codacons: fino a 1.000 euro di risparmio all'anno

L’Rc auto familiare, che entra ufficialmente in vigore oggi, «interessa circa 3 milioni di famiglie italiane e potrebbe determinare vantaggi economici fino a 1.000 euro annui a nucleo sulla spesa relativa all’rc auto». Lo afferma il Codacons in una nota.

«Tale novità introduce dei cambiamenti essenziali nel mondo delle assicurazioni: i cittadini potranno infatti ottenere la classe di merito più conveniente tra quelle applicate per i veicoli di proprietà dello stesso nucleo familiare, e sarà valida sia per i nuovi contratti che per i rinnovi di quelli già esistenti. Non solo. La classe di merito può essere trasferita anche tra veicoli che appartengono a diverse tipologie: dalla propria auto alla moto o dall’auto al furgone. Non potranno tuttavia godere di tale agevolazione gli assicurati che, negli ultimi 5 anni, hanno provocato un sinistro con colpa».

«A partire da oggi le compagnie di assicurazioni non avranno più scuse e saranno obbligate ad applicare l’Rc auto familiare ai clienti che ne faranno richiesta - spiega il presidente Carlo Rienzi - In caso di rifiuto o di ostacoli nell’esercizio di tale diritto, si configurerebbe una violazione delle norme vigenti, e per questo invitiamo i consumatori a segnalare al Codacons qualsiasi comportamento scorretto che porterebbe ad una raffica di denunce penali». «Non solo - osserva Rienzi - I vantaggi per gli assicurati potrebbero essere del tutto vanificati dalla decisione delle imprese assicuratrici di aumentare in modo generalizzato le tariffe: in tal caso si profilerebbe una violazione delle norme sulla concorrenza, con conseguente esposto del Codacons all’Antitrust».

