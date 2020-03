Coronavirus, stop concorsi P.a. tranne sanità: procedure su curriculum o web

"Su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica". Lo precisa la nuova direttiva della ministra della P.a, Fabiana Dadone.

Sono esclusi dallo stop anche "i concorsi per il personale sanitario" e "quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza".

