Dai mutui alle bollette, dal rinvio della revisione a quella delle lauree: tutti i provvedimenti allo studio

Sono nella fase avanzata di studio le misure economiche per risollevare l’Italia dopo il periodo forzato di chiusura delle aziende lungo tutto il territorio. L’epidemia di Covid-19 non è destinata a durare per sempre e il Governo punta a sostenere l’economia fino alla totale ripresa delle attività.

Stanziare 85 milioni per la didattica a distanza delle scuole. Lo prevede una proposta del ministero dell’Istruzione contenuta nella bozza in vista del varo del decreto con le misure contro il Coronavirus. Al fondo per l'Innovazione digitale vengono attribuite risorse per consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali, o di potenziare gli strumenti già in loro possesso.

E’ prevista anche, per l’anno 2019-2020 l’assunzione di 1000 assistenti tecnici che vadano a coadiuvare nelle scuole elementari e medie nell’utilizzo degli strumenti di didattica a distanza. Viene inoltre previsto uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la disinfezione dei locali. Con quei fondi si può anche acquistare gel sanificante e altri materiali per la protezione e l’igiene personale.

Tre mesi in più per fare la revisione auto. E’ una delle proposte dei ministeri al vaglio del governo che sta lavorando al nuovo decreto anti-Coronavirus. Nella bozza si spiega la necessità di rinviare «di novanta giorni decorrenti dalla scadenza ordinaria» con l’impossibilità di portare i mezzi alla revisione in tempo date le misure di contenimento del Covid-19, che impongono di rimanere a casa il più possibile. Tra le proposte anche quella di prorogare al 31 agosto la validità dei documenti di identità.

Un voucher da utilizzare entro fine anno per rimborsare tutti gli spettacoli saltati a causa del Coronavirus. E’ una delle proposte del ministero della Cultura per il nuovo decreto anti-virus. Nella bozza si precisa che andranno rimborsati tutti i biglietti per concerti, cinema, teatri e musei. Si chiede anche un fondo da 100 milioni per sostenere cinema e spettacolo dal vivo e di destinare una quota dei compensi Siae del 2019 al sostegno economico di autori,

artisti, interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che

riscuotono i diritti d’autore.

Abolire l’esame di abilitazione alla professione medica. E’ la proposta del ministero dell’Università inserita nella bozza di dl Coronavirus ancora in fase di definizione. L’idea è superare in via definitiva il sistema attuale e stabilire che è abilitato chi sia laureato in Medicina e chirurgia, «previo giudizio di idoneità sui risultati relativi

alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto» nel corso degli studi. La norma prevede anche che siano abilitati i laureati della seconda sessione 2019, che erano in attesa dell’esame.

Potrebbero essere circa 7,9 milioni gli automobilisti potenzialmente interessati alla sospensione del pagamento dell’Rc Auto. Lo precisa un’analisi condotta dal sito Facile.it su dati Aci prendendo in considerazione il decreto-legge n.9 del 2 marzo che ha introdotto, per i residenti negli 11 comuni della allora zona rossa, la possibilità di sospendere il pagamento del premio dell’RC auto.

Secondo l’analisi, in quelle aree sono iscritti nei registri della motorizzazione 32.594 autovetture; ai proprietari di questi veicoli, in caso di rinnovo della polizza o di versamento rateale previsto tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020 è data la possibilità di posticipare il pagamento ed effettuarlo in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, oppure, previo accordo con la compagnia assicurativa, di rateizzare l’importo nel corso dell’anno.

I potenziali destinatari potrebbero però essere più numerosi se il Governo dovesse decidere di estendere il beneficio a tutti i veicoli presenti sul territorio nazionale; solo per quanto riguarda le autovetture si tratta di poco più di 39 milioni di mezzi. Di questo parco veicoli, secondo l’analisi di Facile.it realizzata su oltre 6,5 milioni preventivi, le

polizze in scadenza nel periodo 21 febbraio - 30 aprile potrebbero essere circa il 20,5% del totale, vale a dire 7,9 milioni di autovetture.

© Riproduzione riservata