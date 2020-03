Coronavirus, pensione di aprile in anticipo solo per chi possiede il bancomat

Pensioni di aprile in anticipo. Ma l'iniziativa riguarderà soltanto chi possiede un bancomat. Lo ha annunciato il viceministro al Mise Stefano Buffagni.

"Noi stiamo lavorando per fare in modo che i pensionati possano andare a prendere solo con il bancomat, in anticipo, le pensioni alle Poste per evitare resse il primo aprile", ha detto Buffagni.

"Nel decreto sono state messe in campo tutte le misure necessarie e stiamo lavorando per tutelare le nostre aziende strategiche. Noi non vogliamo e non permetteremo che l'Italia diventi il terreno di shopping per qualcuno. Stiamo ragionando su quali siano le filiere strategiche per capire se si deve fare qualcosa", ha aggiunto il viceministro

“Insieme a Poste e ad Inps, stiamo anticipando al 26 marzo il pagamento delle pensioni, scaglionandolo fino al primo aprile”. Anche il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo a Tagadà ha annunciato la novità che potrebbe non essere l'unica per i pensionati in questo momento di difficoltà. “Al momento dobbiamo riuscire a far arrivare questi 25 miliardi nelle tasche delle persone - ha aggiunto Buffagni -, dopodiché son sicuro che col decreto di aprile si faranno valutazioni ulteriori. Si è trovata la soluzione migliore per coprire tutte le esigenze”.

