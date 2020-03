Emergenza Coronavirus, pagamento anticipato per le pensioni di aprile-maggio: ecco i giorni

Pagamenti anticipati per le pensioni di aprile e maggio. Lo prevede un'ordinanza firmata dal commissario all’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli che riguarda anche assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

Secondo quanto spiegato dall’Inps "lo stabilisce un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanata il 19 marzo allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19".

"Ho firmato un’ordinanza di protezione civile che consente il pagamento anticipato delle pensioni negli uffici postali e nelle banche. Non sarà più in un solo giorno ma dal 26 di marzo al 31, e così accadrà anche per aprile e per i mesi a venire", ha dichiarato Borrelli.

Il pagamento, spiega l’Inps, sarà scaglionato a seconda della lettera con la quale inizia il cognome del pensionato e sarà fissato il 26-31 marzo per la mensilità di aprile 2020; il 27-30 aprile per la mensilità di maggio 2020; il26-30 maggio per la mensilità di giugno 2020. . Ecco lo scaglionamento sui

cognomi:

A-B giovedì 26 marzo

C-D venerdì 27 marzo

E-K sabato 28 marzo

L-O lunedì 30 marzo

P-R martedì 31 marzo

S-Z mercoledì 1° aprile.

