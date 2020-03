Crisi per il coronavirus, Castelli: "Pensiamo a una moratoria degli affitti per negozi, bar e ristoranti"

«Stiamo pensando a una moratoria per gli affitti» di tutti gli esercizi commerciali, compresi bar e ristoranti. Lo ha detto il viceministro all’Economia Laura Castelli ospite di 'Sono le ventì di Peter Gomez sul Nove. Con il decreto Cura Italia è stato introdotto «un credito d’imposta" per negozi e botteghe «ma sappiamo di dovere fare di più».

Per le famiglie, invece, «daremo risorse con il reddito di emergenza, oltre che con gli ammortizzatori e l’indennizzo per partite Iva e autonomi» quindi non sarà necessario un intervento ad hoc per gli affitti.

