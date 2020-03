Dalle scadenze del 730 al bonus da 600 euro: ecco come muoversi tra le misure del decreto Cura Italia

Con il decreto Cura Italia il governo ha emanato una serie di misure per sostenere cittadini, famiglie, lavoratori autonomi: si va dal bonus di 600 euro alla disapplicazione della ritenuta d’acconto. Inoltre si avvicinano le scadenze sul 730 e sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. Ecco la guida su come muoversi tra le maglie del decreto Cura Italia:

- Bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi: dal giorno 1 aprile potranno richiederlo all’Inps coloro i quali hanno una partita iva attiva al 23 febbraio 2020. Il bonus riguarda il mese di marzo, è esente irpef, non contribuisce alla formazione del reddito e non prevede alcuna contribuzione figurativa. Sono esclusi i percettori del reddito di cittadinanza. Nel video tutorial ecco gli adempimenti che il cittadino dovrà eseguire per inoltrare la domanda all’Inps.

- Sospensione, senza limiti di fatturato, dei versamenti, delle ritenute, dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile

- Sospensione versamento Iva di marzo per i settori turistico – alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere e convegni), sale giochi e centri scommesse

- Disapplicazione sulle fatture di marzo e aprile, della ritenuta d’acconto per lavoratori autonomi e professionisti senza dipendenti con ricavi o compensi non superiori a 40.000 euro nel periodo di imposta precedente. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di interessi o sanzioni, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante ratei mensili (massimo 5) di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

- Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali per il periodo compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il giorno 31 maggio 2020. Tali adempimenti si dovranno effettuare senza sanzioni entro il 30 giugno 2020

- Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo e di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate

- Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali : riguardano associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche che operano sull’intero territorio nazionale

- Modello 730 del 2020: nuova scadenza il 30 settembre 2020. I rimborsi Irpef avverranno in busta paga o nel cedolino dello stipendio senza alcun ritardo e cioè nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello

- I lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro (da lavoro dipendente) che avranno lavorato presso la sede aziendale riceveranno un bonus di 100 euro in busta paga. Il premio è assegnato pro rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese di marzo

- Differimento al 31 maggio 2020 dei termini di versamento della rata del febbraio 2020 della cosiddetta rottamazione ter e della rata di saldo prevista entro il 31 marzo 2020

La miniguida è stata predisposta dal Caf Cisl Sicilia.

