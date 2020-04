Mascherine obbligatorie? Per le famiglie costi anche di 200 euro al mese

Le mascherine saranno un costo in più per le famiglie italiane. In alcuni casi si potrebbe arrivare anche a spese di 200 euro al mese per ogni nucleo. Infatti, si prevede che nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus le mascherine saranno obbligatorie e quelle più diffuse saranno quelle usa e getta di tipo "chirurgico". Al momento queste mascherine, indossate per pochi minuti al giorno (il tempo di fare la spesa) possono essere riutilizzate più volte, ma se si dovessero usare per 8 ore al giorno, per andare a lavorare, a scuola e a svolgere le attività quotidiane, andrebbero cambiate quotidianamente e questo significa un costo non indifferente, fino a 200 euro al mese.

A fare i calcoli è il Sole 24 Ore che parla ovviamente di costi variabili ma fa un esempio: "Una mascherina chirurgica in vendita nelle farmacie ha un costo che si aggira attualmente tra 1,5-2 euro". Immaginando un uso quotidiano prolungato e quindi che venga gettata a fine giornata "significa che una famiglia di 4 persone dovrebbe fare una scorta di oltre un centinaio di mascherine per un mese per un costo appunto di circa 200 euro". Costi non trascurabili, specialmente in un questa emergenza che ha creato anche una profonda crisi.

Certo non mancano le opzioni per risparmiare: ad esempio sterilizzare le mascherine con soluzioni a base di acqua e alcol che ne allungherebbero al vita per qualche giorno (3-4 al massimo). Oppure acquistare mascherine lavabili con prezzi che variano intorno ai 10-15 euro l’una. Ma attenzione, anche i lavaggi sono limitati: alcune mascherine possono essere lavate fino a 10 volte, altre fino a 50 (le indicazioni di solito si trovano nelle confezioni).

Infine, ci sono le mascherine Ffp2 e Ffp3, ideali per i sanitari e che difendono dalle goccioline più piccole: hanno un costo dai 5 ai 10 euro l’una e in diversi casi sono monouso anche queste.

