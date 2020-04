Reddito di emergenza insieme a quello di cittadinanza, il ministro: così aiutiamo i più deboli

La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo sta lavorando al Reddito di emergenza «prevedendo un meccanismo 'a salire' in base al numero dei componenti del nucleo familiare». Su Facebook Catalfo sottolinea che «il Rem sarà solo uno degli interventi che faranno parte del decreto Aprile, il quale, oltre al rifinanziamento di tutti gli ammortizzatori sociali già previsti a marzo - compreso l’indennizzo per partite Iva, autonomi e stagionali che da 600 passerà a 800 euro - conterrà anche l’ampliamento dei congedi parentali per i genitori con figli e una indennità per i lavoratori domestici (colf e badanti)».

Catalfo fa notare che il Reddito di cittadinanza «si sta rivelando una misura fondamentale per milioni di famiglie, ancor di più nel delicato momento che il Paese sta attraversando a causa del Coronavirus. Ad oggi ne beneficiano oltre 1,2 milioni di nuclei e solo tra febbraio e marzo sono stati 142 mila quelli che hanno presentato domanda per Reddito e Pensione di cittadinanza: il 9% in più rispetto a gennaio. Proprio per facilitare l’accesso a questa misura a chi ne ha bisogno, ora le richieste potranno essere presentate anche attraverso l’apposita sezione del sito dell’Inps».

«Ma visto che l’attuale emergenza sta colpendo con maggiore forza le fasce più deboli della popolazione - spiega - adesso al Rdc dobbiamo necessariamente affiancare uno strumento che aiuti chi è privo di qualsiasi forma di sostegno al reddito. Il nostro impegno - conclude - per fare in modo che tutti i cittadini siamo tutelati è massimo».

