Benzina, continuano i cali: prezzo medio self 1,406

Proseguono i ribassi sulla rete carburanti. Eni ha tagliato di un centesimo il prezzo raccomandato del diesel mentre i prezzi praticati sul territorio continuano a calare recependo gli ultimi tagli delle compagnie.

In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,406 euro al litro (rispetto a 1,415 di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,394 e 1,425 euro/litro (no logo 1,399).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,297 euro/litro (venerdì 1,306), con le compagnie posizionate tra 1,292 e 1,316 euro/litro (no logo 1,289). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è 1,561 euro/litro (venerdì 1,569), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,524 e 1,627 euro/litro (no logo 1,457), mentre per il diesel la media è di 1,454 euro/litro (1,462 il livello rilevato venerdì), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,421 e 1,516 euro/litro (no logo 1,347). Infine, il Gpl va da 0,592 a 0,608 (no logo 0,586).

