Reddito di emergenza, sarà erogato per tre mesi: ecco i requisiti per ottenerlo

«E' istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato 'Rem', quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Così nella bozza del dl - visionata dall’AGI - che sarà sul tavolo del Cdm nei prossimi giorni. Il Rem «è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda».

Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio. Questi i requisiti per potervi accedere: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio di cui al comma 6; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; d) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore ad euro 15.000. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, «il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta».

© Riproduzione riservata