Decreto maggio, ecobonus per lavori in casa al 110% dall'1 luglio a fine 2021

Chi sceglie di ristrutturare casa, migliorando l'efficienza energetica o la resistenza antisismica, potrà usufruire di un 'superbonus' al 110%, per i lavori avviati dal 1 luglio di quest'anno fino alla fine del 2021. Lo prevede la bozza della norma messa a punto da Fraccaro per il decreto maggio.

Gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di riscaldamento dei condomini 'traineranno' anche altri interventi coperti dall'ecobonus fino al 110% (ora vanno dal 50% al 65%, o all'85% per i condomini). Lo stesso vale per interventi che migliorano la classe antisismica: in più per chi stipula una polizza per proteggere la casa dai danni di un terremoto la detrazione passa dal 19% al 90%. Il superbonus spetta anche per l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Sale al 110% il bonus facciate se con miglioramento energetico o antisismico (per lavori da inizio 2020 a fine 2021). C'è anche la possibilità, estesa, di chiedere lo sconto in fattura o di cedere il credito d'imposta alle banche o a intermediari finanziari (dal 1 gennaio 2020).

«L'Italia deve ripartire con un nuovo approccio economico basato sulla sostenibilità ambientale. Nel decreto maggio ho proposto di inserire un Superbonus pari al 110%, sia per gli interventi di efficienza energetica che di adeguamento sismico. Rappresenta una svolta storica». Lo dichiara il sottosegretario Riccardo Fraccaro. «L'ecobonus passa dal 65 al 110%», con «una detrazione superiore all'importo speso».

«Abbiamo il dovere di superare questa fase di emergenza cogliendo l'opportunità di favorire la transizione ecologica. Questa misura rappresenta una svolta storica sul piano economico e culturale per il nostro Paese, che si candida a diventare un modello per le politiche di sviluppo sostenibile a livello globale», aggiunge il sottosegretario Fraccaro.

«La norma non si applicherà solo agli interventi per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma anche all'installazione dei pannelli fotovoltaici. Un Super ecobonus, quindi, che creerà un meccanismo virtuoso incentivando il risparmio energetico e favorendo la crescita del settore produttivo. Questo meccanismo - prosegue il sottosegretario - si applicherà anche alle opere di adeguamento sismico: quindi la detrazione, attualmente al 50%, passerà al 110% con la stessa possibilità di sconto in fattura».

«Con il Super sismabonus diventerà vantaggioso mettere in sicurezza gli immobili e in questo modo si darà un sostegno decisivo ad un comparto importante per il nostro Paese come quello dell'edilizia. Grazie a queste misure sarà possibile stimolare gli investimenti privati, il Pil e l'occupazione tutelando l'ambiente e il territorio. La riduzione delle fonti inquinanti attraverso l'uso delle energie rinnovabili diventa quindi un volano per la ripresa e per il benessere collettivo».

«Con il superbonus al 110% per gli interventi green e antisismici l'Italia investe in maniera poderosa nella crescita, con l'obiettivo di contrastare la crisi causata dal Coronavirus e - conclude Fraccaro - inaugurare una nuova stagione economica basata sulla sinergia tra sviluppo e salvaguardia dell'ambiente. L'Italia riparte in maniera sostenibile, l'Italia riparte al 110%».

© Riproduzione riservata