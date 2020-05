Col Decreto Rilancio 500 euro per biciclette, hoverboard e monopattini: a chi spetta e come averlo

Cinquecento euro per chi acquista biciclette, anche elettriche, hoverboard, monopattini. Una delle misure contenute nel Decreto Rilancio, annunciato ieri sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Per incentivare forme di mobilità sostenibile - si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri - alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il 'Programma sperimentale buono mobilità' incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale".

A CHI SPETTA: ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

L'IMPORTO: è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500.

QUANDO: a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

A COSA SERVE: per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

COME FUNZIONA: tale "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità".

"Per gli anni 2021 e seguenti - prosegue la nota - il programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili".

