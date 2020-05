Lavoro nei vigili del fuoco, bando per 87 posti: ecco come partecipare al concorso

Pubblicato dal ministero dell'Interno il bando per un nuovo concorso pubblico per esami per la copertura di 87 posti nella qualifica di vice direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’ammissione al concorso richiede ai candidati il possesso dei seguenti requisiti (che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione): cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; età non superiore ai 35 anni; l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio.

È necessario anche il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e la relativa abilitazione professionale attinente al titolo di laurea conseguito, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile sul sito ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata dai candidati entro l'11 giugno 2020.

Le prove di esame sono costituite da due scritti e un orale, oltre alla prova preselettiva che si svolgerà in caso di elevato numero di candidature.

© Riproduzione riservata