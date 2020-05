Reddito di emergenza, così si calcola il reddito Isee

Anche per il reddito di emergenza, così come avviene per il reddito di cittadinanza, è necessario avere l'Isee. In particolare, il valore Isee che non deve essere superato è di 15.000 euro. E' necessario, quindi, per chi non lo disponesse già, recarsi in un Caf per ottenere il modello che è gratuito. In alternativa è possibile compilare la richiesta (Dsu) anche on line sul sito dell'Inps o dell'Agenzia delle Entrate e ottenere l'Isee per via telematica.

In entrambi i casi, per ottenere la propria certificazione Isee è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

Ecco l'elenco dei documenti necessari per compilare la Dsu e richiedere l'Isee (ovviamente alcuni documenti come permesso di soggiorno o sentenza di separazione riguardano solo determinate categorie e non tutta la platea).

DECRETO RILANCIO Isee, case e niente Reddito di cittadinanza: i requisiti per avere il Reddito di emergenza

Documenti anagrafici

- Stato di famiglia (autocertificato)

- Documento d'identità del richiedente

- Permesso o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari

- Tessera sanitaria

- Sentenza di separazione

- Contratto di affitto

Libretti di circolazione degli autoveicoli posseduti

Per disabili e invalidi

- Ultima certificazione della disabilità e/o non autosufficienza di un soggetto a carico o del richiedente.

Documenti reddituali

- Dichiarazione dei redditi

- Certificazione Unica, ex Cud

- Canoni di locazione

- Assegni per coniuge e figli

- Redditi esenti e/o non imponibili

- Elenco dei contribuiti percepiti da Enti

- Buste paga

Patrimonio mobiliare e immobiliare

- Iban e codice fiscale di tutti i soggetti gestori del patrimonio mobiliare posseduto (banche, poste, investitori, ecc.)

- giacenza media dei conti correnti

- saldi dei conti correnti

- titoli

- investimenti, azioni, obbligazioni, ecc.

- Assicurazioni

- Titoli di possesso di terreni e fabbricati

- Capitale residuo dei mutui

