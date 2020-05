Cassa integrazione per Coronavirus, come presentare la domanda: le istruzioni dell'Inps

Semplificazione in arrivo per la presentazione delle nuove domande di cassa integrazione e di assegno ordinario con causale Covid: con un messaggio pubblicato oggi l'Inps illustra le nuove semplificazioni procedurali introdotte a beneficio delle aziende e degli intermediari.

In pratica si prevede una funzione che copia le domande di cig Covid già presentate spiegando che gli unici elementi che non possono essere copiati sono i ticket che comunque vanno ricreati per ogni domanda.

In caso di richiesta di proroga di una precedente domanda con causale "Covid-19", dopo aver copiato la domanda originaria utilizzando la funzione "Copia domanda", sarà sufficiente variare il periodo richiesto ed eventualmente i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.

La lista dei beneficiari è riprodotta in automatico e, se non è variata, non deve essere nuovamente compilata. Infine, gli allegati non devono essere prodotti.

