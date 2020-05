Reddito di emergenza, domande dalla prossima settimana all'Inps

La domanda per il reddito di emergenza si potrà fare dalla prossima settimana sul sito dell’Inps. Lo ha assicurato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, nel corso di un’intervista su Rai1.

Catalfo ha spiegato che il decreto Rilancio prevede 26 miliardi stanziati per le misure del ministero del Lavoro, di cui 16 per la cig e 1 per il Rem che «andrà a 1 milione di famiglie italiane». Il reddito di emergenzavarierà da 400 a 800 euro a seconda di quante persone compongono la famiglia; è un aiuto importante per l’emergenza, che si aggiunge al Reddito di cittadinanza - ha concluso - che copre 2,5 milioni italiani.

«A 48 ore dalla pubblicazione del decreto Rilancio, l’Inps ha pagato a 1,4 milioni di lavoratori l'indennità di 600 euro di aprile. Fra domani e lunedì il bonus arriverà all’intera platea dei beneficiari. Un aiuto concreto a milioni di cittadini in questo momento di difficoltà».

Lo sottolinea la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, su twitter, dopo gli ultimi dati e tempi indicati dall’Istituto di previdenza.

