Bingo, scommesse e slot: sul prossimo Dpcm di giugno in arrivo le date per le riaperture

Uno spiraglio di luce dopo oltre due mesi e mezzo di buio per lavoratori ed imprenditori del settore del gioco pubblico. Secondo quanto appreso da Agimeg da fonti istituzionali, sul prossimo DPCM, atteso per fine settimana o al massimo inizio della prossima, potrebbe trovare spazio la riapertura delle sale bingo, scommesse e giochi.

La data più probabile per la riapertura è quella dell’8 giugno, ma potrebbero esserci sorprese con la ripartenza il 3 giugno o al massimo il 14 giugno.

I lavori sono in corso e se non interverranno variabili non preventivabili come ad esempio la risalita dei contagi, il lockdown del gioco potrebbe essere agli sgoccioli.

© Riproduzione riservata