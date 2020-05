Reddito di emergenza, 100 mila domande all'Inps: requisiti e modalità di richiesta

Sono 100.258 le domande presentate per il Reddito di Emergenza. Lo rende noto l’Inps, sommersa va da una valanga di richieste per il sussidio che però non verrà accreditato prima di luglio: c'è tempo invece fino a fine giugno per presentare domanda.

Nel dettaglio, 63.140 domande sono state presentate dai cittadini e 37.118 tramite i patronati. Quanto all’indennità Covid-19 per i lavoratori domestici le domande presentate sono 44.266, di cui 29.659 direttamente dai cittadini e 14.607 tramite i patronati.

La domanda per il reddito di emergenza può essere presentata solo per via telematica, questo è rivolto ai nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro che non abbiano accesso ad altri sussidi. Bisogna inoltre possedere i requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati dal decreto Rilancio.

Le condizioni per accedervi sono risiedere in Italia, dichiarare un Isee inferiore ai 15 mila euro, disporre di un patrimonio mobiliare minore di 10 mila euro e non percepire il reddito di cittadinanza.

