Fino a 4 mila euro per diesel e benzina Euro 6, tornano gli incentivi per la rottamazione auto

Nel Decreto rilancio tornano gli incentivi per chi acquista una nuova auto. Per il momento è un emendamento firmato da esponenti del Partito Democratico, Italia Viva e Leu, ma sul quale si conta anche sul sostegno esterno di Forza Italia.

Previsti fino a quattromila euro di incentivo per chi acquista una nuova vettura Euro 6, a benzina e gasolio, oltre che ibrida, rottamando un'auto con più di dieci anni. Questo il contenuto di un emendamento al decreto Rilancio firmato da esponenti del Partito Democratico, Italia Viva e Leu, che godrebbe del sostegno esterno anche di Forza Italia e che prevede nello specifico un sostegno statale fino a 2 mila euro affiancato da una identica cifra a carico del concessionario.

La proposta si dimezza nel caso di mancata rottamazione, e va a completare idealmente il piano di agevolazioni previsto dagli ecobonus attualmente in vigore, cioè per vetture con emissioni fino a 60 grammi a chilometro, andando a premiare quindi le auto a benzina e diesel, naturalmente anche ibride, con emissioni nella fascia tra 61 e 95 grammi a chilometro. Se approvata, la misura potrebbe scattare dal 1° luglio prossimo e restare in vigore fino al 31 dicembre.

Nel dibattito è destinata a rientrare anche la previsione di un incentivo alla rottamazione di auto usate Euro 0,1,2 e 3 e la sua sostituzione con un usato non inferiore a Euro 5, in questo caso godendo solo di agevolazioni fiscali nel passaggio di proprietà. La palla ora passa alla Camera dei deputati che, dal 15 giugno, passerà alla fase di voto del decreto Rilancio.

© Riproduzione riservata