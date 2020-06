Sanità, riaperti concorsi per medici, veterinari e tecnici: svolgimento anche telematico

Riaperti i termini delle procedure di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 40 posti di dirigente sanitario medico, 12 posti di dirigente sanitario veterinario e 91 unità di personale con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Lo rende noto il ministero della Salute specificando che i bandi di concorso e i relativi decreti di riapertura dei termini - pubblicati sul suo sito - hanno l’obiettivo di «far fronte all’emergenza sanitaria e alla priorità di sanità pubblica di potenziare le risorse umane preposte alle attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e di profilassi presso i

principali porti e aeroporti, in attuazione del decreto legge Rilancio».

In una nota viene anche chiarito che nuove modalità di svolgimento (anche in via telematica) verranno previste e saranno utili ad accelerare i tempi per l’assunzione in servizio.

