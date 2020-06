Villaggi turistici Valtur in vendita in Sicilia e Calabria

Un’importante agenzia immobiliare è stata incaricata in esclusiva dal Tribunale di Trapani della commercializzazione di un portafoglio di proprietà di Valtur in amministrazione giudiziaria.

Il portafoglio è composto da due villaggi turistici per circa 700 camere complessive, situati a Favignana e a Capo Rizzuto, che non sono più operativi dalla seconda metà del 2018, e da un terreno in località Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa, sul quale era previsto lo sviluppo di un nuovo villaggio.

«La commercializzazione degli immobili e del terreno si inserisce nella più ampia attività di valorizzazione degli asset del gruppo Valtur - ha commentato Nicola Giorgini, director capital market di Prelios Agency - nell’ambito della procedura di amministrazione giudiziaria».

