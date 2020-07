Auto, in arrivo gli incentivi: bonus anche per le Euro 6 benzina e diesel

Potrebbe concretizzarsi lo smaltimento del parco auto Euro 6 invenduto negli autosaloni. L'intesa sembra in dirittura d'arrivo all'interno della maggioranza al Governo e potrebbe svilupparsi con un emendamento al decreto Rilancio, all’esame della Commissione Bilancio della Camera. Si punta a chiudere prima del weekend per passare lunedì all’assemblea in attesa di porre la fiducia.

L'ipotesi riguarda il rafforzamento degli incentivi per auto ibride ed elettriche, con un bonus per la rottamazione (l'ipotesi è su un tetto di 3.500 euro) anche per chi acquista un'auto nuova Euro 6 a benzina o diesel.

Non è da escludere un incentivo anche senza rottamare vecchie auto ma in quel caso sarebbe dimezzato. Un aiuto temporaneo quindi, non per tutto il 2020, nei confronti di un settore che ha subito la crisi innescata dalla diffusione del Coronavirus più di tanti altri.

© Riproduzione riservata