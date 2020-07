Volotea inaugura le nuove rotte da Lamezia e Catania verso Torino

Volotea inaugurerà oggi la sua nuova rotta da Lamezia Terme per Torino, mentre è in calendario per lunedì 6 luglio l’avvio del collegamento esclusivo per Trieste. Salgono, così, a 4 le rotte operate da Volotea a Lamezia Terme, da cui è possibile decollare anche verso Genova e Verona. Lo rende noto la stessa compagnia.

Volotea inaugura la nuova rotta Lamezia-Torino e dal 6 luglio voli per Trieste«I nuovi voli in partenza da Lamezia Terme - si legge in un comunicato stampa - rientrano in un progetto ampio che vede la compagnia impegnata nel consolidare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali, 15 delle quali in esclusiva, in Italia, Francia, Spagna e Grecia. In questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere».

«Siamo molto felici - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - di poter inaugurare le nuove rotte in partenza da Lamezia Terme alla volta di Torino e Trieste. Grazie ai nuovi collegamenti, per tutti i passeggeri calabresi sarà ancora più facile raggiungere Piemonte e Friuli Venezia Giulia, due regioni molto affascinanti e ricchissime dal punto di vista artistico e culturale. Allo steso tempo, con i nostri collegamenti, desideriamo aumentare il volume di viaggiatori incoming verso la Calabria, desiderosi di concedersi una vacanza all’insegna di sole, mare, paesaggi mozzafiato e ottimo cibo. Scendiamo in pista a Lamezia Terme con un poker di destinazioni che siamo certi conquisteranno un numero sempre crescente di passeggeri».

A Lamezia Terme, l’offerta Volotea per il 2020 prevede collegamenti verso 4 destinazioni: Torino e Trieste (entrambe novità 2020), Genova e Verona. La compagnia ha inaugurato oggi anche la sua nuova rotta in partenza da Catania alla volta di Torino.

