Reddito di cittadinanza, le spese che si possono effettuare con la card e quelle vietate

Dall'assegno di mantenimento per i figli alle visite mediche e agli occhiali. La lista di tutti i pagamenti consentiti con il reddito di cittadinanza è ampia e complessa, ma non mancano i paletti. I titolari del reddito, infatti, non possono attingere a una lista ufficiale degli acquisti consentiti e quelli vietati dalle disposizioni di legge.

La regola generale è che ciò che non è vietato si può acquistare. Tra le spese ammesse, come noto, vi sono anche quelle per i capi d'abbigliamento purché non siano "di lusso". E nei casi di separazione tra coniugi, sull'utilizzo della card può anche intervenire il tribunale.

Con la carta Postepay del Reddito di cittadinanza si possono comprare mobili (purché non di design), piccoli elettrodomestici come i frullatori, forni e lavatrici, oltre a libri e giocattoli per i bimbi. Infine, oggi è assodato come siano ammesse le spese per farmaci e medicinali, oltre a parafarmaci, visite mediche e occhiali da vista.

