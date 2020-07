Bonus professionisti di maggio, l'erogazione tarda ad arrivare: ecco perché

Professionisti ancora in attesa del bonus coronvirus di maggio. Si tratta dei 1.000 euro per i professionisti iscritti alle casse private che è in attesa del decreto interministeriale che stabilisca i requisiti di accesso. In sostanza serve un ulteriore decreto attuativo, a firma dei Ministeri del Lavoro e dell’economia, come quello emanato a giugno per il bonus di aprile.

E così, in attesa di questo decreto, il bonus potrebbe arrivare ad agosto: in attesa ci sono 500 mila professionisti che hanno richiesto le indennità da 600 euro per i mesi di marzo e aprile e che ora attendono quello di 1.000 euro di maggio che verrà erogato dalle casse previdenziali delle categorie per conto dello Stato.

Lo stanziamento previsto dal Decreto Rilancio è di 650 milioni di euro per i mesi di aprile e maggio: 300 milioni sono stati già spesi per il primo mese e questo lascia capire che le risorse non saranno sufficienti per coprire maggio, servono quindi circa 150 milioni di euro in più e quindi il decreto interministeriale dovrebbe prevedere pure un aumento dei fondi. O al contrario potrebbe esserci una riduzione della platea dei beneficiari.

Un po' come era successo con il Decreto Liquidità che aveva inserito la clausa dell'iscrizione in via esclusiva alla cassa privata, soluzione che aveva escluso diversi professionisti e sul quale poi c'era stata una marcia indietro con il Decreto Rilancio. In quell'occasione, comunque, non si è tornati completamente indietro perché chi era escluso dal primo decreto in ogni caso ha perso l'indennità di marzo.

