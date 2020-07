Ponte di Genova, l'inaugurazione il 3 agosto: l'annuncio del sindaco Bucci

Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Marco Bucci ha comunicato al consiglio comunale, nella seduta in corso, data e ora

dell’inaugurazione del nuovo ponte. Negli stessi istanti l'annuncio compariva sulla sua pagina Facebook. «Volevo comunicare al consiglio che abbiamo ricevuto la telefonata finale dalla presidenza della Repubblica per cui l’inaugurazione del nuovo ponte sarà lunedì 3 agosto alle 18.30, i consiglieri sono tutti invitati». Il sindaco ha ufficializzando il nome del

viadotto una volta per tutte: si chiamerà ponte «Genova San

Giorgio». Due giorni fa è iniziato il collaudo statico che andrà avanti per sei giorni. Le operazioni arriveranno a impiegare fino a 54 camion.

Lo scorso 28 aprile le diciotto pile del nuovo ponte per Genova erano state illuminate con il tricolore alla vigilia della posa in opera dell'ultima parte di impalcato alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Il tricolore ha riunito simbolicamente la Val Polcevera tagliata in due dal crollo del ponte Morandi e 'ricuce' lo strappo subito da Genova.

