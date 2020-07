Blu Jet, dall'1 agosto altre dieci corse tra Messina e Villa San Giovanni

Dal primo agosto, 10 corse in più fra Messina e Villa San Giovanni con le navi veloci di Blu Jet (Gruppo FS Italiane), per rendere ancora più agevole il collegamento fra la Sicilia e le città servite dall’Alta Velocità.

Saranno in totale 30 le corse giornaliere previste: 15 da Messina a Villa S. Giovanni – dalle 5:30 alle 23:30 – altrettante fra Villa S. Giovanni e Messina, con partenze dalle ore 06:00 alle 00:30.

Per favorire l’integrazione modale, uno degli obiettivi strategici del Gruppo FS Italiane, gli orari delle navi veloci di Blu Jet sono in coincidenza con quelli dei treni a lunga percorrenza in arrivo e in partenza da Villa S. Giovanni, per garantire un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto.

L’introduzione dell’orario cadenzato aumenterà l’offerta per i pendolari che ogni giorno si spostano nello Stretto e per tutti coloro che usufruiscono del trasporto regionale per motivi di studio, lavoro e svago. Maggiori informazioni sul sito aziendale www.blujetlines.it, alla sezione “Orari e Tariffe”.

