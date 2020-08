Pensioni, pagamento anticipato anche a settembre: ma gli importi potrebbero variare

È attesa in queste ore la comunicazione che annuncerà il pagamento delle pensioni di settembre per fine agosto. La riscossione anticipata, come noto, è stata pensata per evitare assembramenti il primo giorno del mese bancabile delle pensioni.

Gli assegni probabilmente potranno essere incassati dal 25 agosto al 31 agosto, anche se non per tutti lo stesso giorno visto che bisognerà attenersi all'ordine alfabetico. Ma gli importi spettanti potrebbero cambiare, scendere o aumentare in base alla propria posizione contributiva.

Sono infatti confermati i conguagli 730 in questo mese, che potrebbero comportare rimborsi o trattenute. Chi aveva presentato il modello 730 entro i termini, ha visto gli importi della pensione cambiare a partire dal mese di agosto.

Una volta modificati i termini per la presentazione del modello precompilato, chi ha provveduto al 730 ad agosto troverà rimborsi o trattenute sull’assegno di settembre. Per quanto riguarda gli importi a debito è possibile la rateizzazione, ma l’Inps ha sottolineato che le rate non potranno andare oltre novembre, regola che vale per tutti i contribuenti indipendentemente dal momento in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentata.

© Riproduzione riservata