Bonus bici, niente app: rimborso con bonifico a partire da settembre

Sembra essere arrivata la svolta definitiva sul bonus bici, uno dei primi a essere varato dal governo ma rimasto bloccato finora per una serie di ostacoli burocratici.

Tra le questioni che hanno provocato il ritardo di mesi per l'erogazione del bonus anche la piattaforma da creare e sulla quale richiedere l'incentivo. Si pensava ad un'app ma adesso la scelta sarebbe ricaduta su una procedura più semplice: si compilerà un form on line, si allegherà scontrino parlante o fattura e si inserirà il proprio Iban: a quel punto il rimborso per chi ha già acquistato sarà effettuato direttamente con bonifico bancario. Quindi niente app, piattaforme e clic day.

La regola sarà valida sia per gli acquirenti che per i rivenditori (che dovranno invece applicare lo sconto direttamente all'acquisto nella seconda fase).

I fondi per il bonus mobilità sono 210 milioni che secondo alcuni potrebbero anche non bastare e quindi qualcuno potrebbe non avere il rimborso. In quel caso bisognerebbe aspettare uan manovra che rimpingui la voce.

Per quanto riguarda i tempi il form dovrebbe essere pronto la prima settimana di settembre sul sito del Ministero dell'Ambiente.

Il buono mobilità è un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

