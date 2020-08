Pensione, il pagamento di settembre alle Poste dal 26 agosto: ecco il calendario

Slitta di un giorno il pagamento delle pensioni di settembre. Lo prevede un'ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli che fissa per il 26 agosto e non per il 25 il giorno utile per i pagamenti. L'ordinanza conferma il pagamento anticipato delle pensioni fino al termine dello stato d'emergenza, ovvero fino al 15 ottobre. Sia l'assegno di settembre che quello di ottobre, quindi, verranno pagati alla fine del mese precedente.

L'Inps ha comunicato il calendario ufficiale per il ritiro della pensione in contanti. Per evitare assembramenti sia all'interno che all'esterno degli uffici postali, infatti, è stato deciso un preciso calendario, secondo un ordine alfabetico, per coloro che ritirano la pensione in contanti.

Per chi ha la pensione accreditata su conto corrente postale il giorno di paga è mercoledì 26 agosto. Chi non può recarsi in Posta per il ritiro in contanti nel giorno designato, può farlo ad esaurimento del calendario, quindi a partire dal 2 settembre. Per chi invece preferisce il ritiro in contanti alla posta il calendario ufficiale comunicato dall’Inps è il seguente:

mercoledì 26 agosto: pensione pagata per chi ha cognome con iniziali A e B;

giovedì 27 agosto: pensione pagata per chi ha cognome con iniziali C e D;

venerdì 28 agosto: pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da E a K;

sabato 29 agosto (solo la mattina): pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da L a O;

lunedì 31 agosto: pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da P a R;

martedì 1° settembre: pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da S a Z.

Chi, invece, è titolare di una tra carta Postamat, una Carta Libretto o la Postepay Evolution, può ritirare immediatamente la pensione da uno sportello ATM, già dal primo giorno di accredito. Infine chi ha la pensione accreditata sul conto corrente bancario potrà ricevere il pagamento dell'assegno nella giornata di martedì 1 settembre.

