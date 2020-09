Reddito di emergenza, nuova domanda per la terza mensilità: anche per chi lo ha già avuto

Ultima chiamata per il Reddito di emergenza. Partita l'ultima finestra per ottenere la misura temporanea di sostegno al reddito introdotta dal governo per supportare i nuclei familiari in una condizione di difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus.

Un aiuto economico che oscilla tra i 400 e gli 800 euro a seconda dei componenti e può integrare il Reddito di cittadinanza. È infatti online sul sito dell'Inps la procedura per richiedere la terza mensilità del Reddito di emergenza, prevista nel decreto Agosto.

"Un ulteriore sostegno economico per i cittadini più colpiti dagli effetti dell'epidemia", sottolinea la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo che ha annunciato la pubblicazione della procedura su twitter. Per ottenere l'ulteriore mensilità va presentata una nuova domanda, indipendentemente dall'avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. Il termine entro cui farlo è il prossimo 15 ottobre.

Il decreto Agosto ha previsto il riconoscimento di una ulteriore mensilità di Reddito di emergenza che, ricorda l'Inps, verrà erogata ai nuclei familiari, in possesso dei requisiti di legge, che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall'avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio.

