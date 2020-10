Prolungata la cassa integrazione, Conte: pronti altri cinque miliardi

Altri cinque miliardi per la cassa integrazione dei lavoratori italiani. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera dei Deputati per l'informativa sull'ultimo dpcm.

"I contraccolpi della crisi sono ancora forti e non è possibile, in questa fase, dismettere la rete di protezione disposta sin dall'inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese. È per questa ragione che rifinanziamo con 5 miliardi un nuovo e ulteriore ciclo della cassa integrazione, prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata".

Sulla situazione dei contagi il presidente del Consiglio ha ribadito di essere pronti a intervenire nuovamente se necessario: "Siamo ancora dentro la pandemia - ha affermato il premier - e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l'attenzione altissima: stavolta però, forti dell'esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti".

