Bonus bici e monopattino, quando arriva il bonifico? L'ultimo step della misura

Superato lo scoglio più arduo, quello del click day per ottenere il bonus bici e monopattini, adesso chi è riuscito a inoltrare correttamente la domanda attende il bonifico sul proprio conto corrente, così come stabilito nella normativa per il bonus mobilità. Quando arriverà questo bonifico? Ufficialmente non sono state date indicazioni sulla tempistica di arrivo del bonifico, ma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha subito parlato di pochi giorni e poi, in un'intervista a Open, ha assicurato che arriveranno entro 10 giorni.

Considerando che il click day è stato lo scorso 3 novembre, verosimilmente i rimborsi dovrebbero arrivare sui conti correnti dei beneficiari il 13 novembre, quindi entro la fine della prossima settimana. Ovviamente vanno posti tutti i dubbi del caso su una misura lanciata a maggio e che ha attraversato diversi ostacoli prima di arrivare a questo famigerato click day che si è rivelato particolarmente complicato.

Intanto, i fondi stanziati, 215 milioni di euro, sono esauriti anche se lo stesso Costa ha assicurato che sono in arrivo nuovi fondi per rimborsare tutti coloro che hanno una fattura o uno scontrino parlante al 2 novembre. Costa ha, infatti, anticipato a Open di voler riattivare il portale dal 9 novembre al 9 dicembre. Chi ha già acquistato la bici o il monopattino (tassativamente dal 4 maggio al 3 novembre 2020), potrà caricare i propri dati personali, compresa la fattura o lo scontrino parlante, per ottenere il rimborso.

Ci sono due tipologie di bonus mobilità: il primo riconosce il 60% (fino a 500 euro) a chi ha acquistato bici, monopattini e altri mezzi di trasporto agevolabili, tra il 4 maggio e il 2 novembre. L'altro prevede di chiedere un buono spesa per acquisto futuro da spendere dopo registrazione sull’app del Ministero dell’Ambiente. Il bonus potrà essere speso presso i fornitori di beni e servizi rientranti nell’elenco degli operatori accreditati entro 30 giorni.

Per il bonus mobilità i numeri sono stati elevatissimi: quasi 600 mila i buoni erogati, con una media di 4.500 clic al minuto.Dei 215 milioni messi a disposizione dal Ministero ne sono stati spesi 99 milioni in rimborsi e 116 milioni in voucher.

