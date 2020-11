Coronavirus, da oggi è in vigore il decreto Ristori bis: aiuti per 2,5 miliardi alle imprese

È in vigore da oggi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto Ristori bis che, dopo l'analogo decreto del 28 agosto, prevede aiuti per 2,5 miliardi alle imprese interessate dal blocco delle attività nelle diverse regioni italiane, fissando un fondo anche per quelle che potranno diventare zone rosse nel prossimo futuro.

Il provvedimento prevede contributi a titolo gratuito, la cancellazione della seconda rata dell'Imu, risorse per il pagamento delle locazioni e il rinvio del del versamento di imposte e contributo. Il decreto stabilisce tra l'altro la possibilità di usufruire di congedi straordinari retribuiti al 50% o del bonus baby sitting per le famiglie con figli in caso della sospensione della didattica.

Molte le misure che trovano spazio nel decreto: da aiuti per il settore sportivo e quello agricolo, a norme per arruolamento di medici e infermieri militari, fino a disposizioni per il tracciamento sanitario e per adeguare l'attività delle imprese, industriali e non, ai criteri per contrastare la diffusione del coronavirus Covid 19.

