Bonus asili nido, in Calabria e Sicilia ha raggiunto meno 14 bimbi su 100

Nel 2019 il bonus asili nido ha raggiunto in Valle d'Aosta, Umbria e Lazio più di 30 bambini su 100, in Calabria, Campania e Sicilia meno di 14 bambini su 100. Un divario legato soprattutto all'assenza al Sud di servizi per l'infanzia sufficienti a soddisfare le esigenze. È quanto emerge dalla memoria sulla manovra del presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo.

Le potenzialità del bonus asili nido "sono condizionate dallo sviluppo dell'offerta dei servizi sul territorio. In assenza di un ampliamento della dotazione dei posti disponibili nelle aree più svantaggiate del Paese, tali misure non si potranno tradurre in un impulso alla domanda di servizi e sarà difficile riscontrare un incremento della fruizione", si legge. Nel 2019, la quota di bambini di 0-2 anni che hanno usufruito del bonus è stata infatti del 29,5% al Centro, 22,7% al Nord, 16,4% nelle Isole e i15,1% al Sud. Si differenzia notevolmente anche l'importo pro capite: dai 247 euro del Centro ai 106 euro del Sud (179 euro la media nazionale).

"La minore concentrazione dei contributi erogati e dei beneficiari al Mezzogiorno - viene sottolineato nel documento - va correlata alla minore disponibilità di servizi e di posti negli asili nido in questa area del Paese, che condiziona l'accesso delle famiglie alla fruizione del contributo statale. Al Centro-nord il numero di utenti del bonus si mantiene sotto il totale dei posti disponibili nei nidi pubblici e privati mentre nel Mezzogiorno tale margine si annulla completamente e i beneficiari del bonus nel 2019 si collocano poco sopra i posti censiti al 31 dicembre 2018"

