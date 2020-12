Le commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato hanno dato il via libera al Dl Ristori. Il provvedimento raggruppa anche il bis, il ter e il quater. Le commissioni hanno dato mandato ai relatori: Mauro Maria Marino (Iv) e Vincenzo Presutto (M5s) per la maggioranza; Roberta Toffanin (Fi) e Roberta Ferrero (Lega) per l’opposizione. L'esame del provvedimento in Aula inizierà lunedì.

